Chainsaw Man: un cosplay di Makima elegante ed enigmatica

Denji è un povero ragazzino accompagnato soltanto da un diavolo con una motosega al posto del naso, costretto a vivere in povertà per saldare un debito del padre. Eppure il protagonista di Chainsaw Man poteva scendere ancora più in basso, e così è successo, ma poi è stato salvato e così si è creato un piccolo posto in cui vivere.

C'è Aki, il capo del piccolo gruppetto con Denji, gruppetto che vede anche la presenza della majin Power, per la creazione di un terzetto davvero vulcanico e che cerca di vivere come una famiglia, nonostante le peculiarità di ognuno. Verranno coinvolti in tanti problemi e missioni in Chainsaw Man, e tutti questi compiti verranno assegnati da Makima, la donna dai capelli rossi che aveva salvato Denji nel primo episodio, dandogli un lavoro e portandolo nella società civile.

Makima è anche uno dei personaggi più importanti di Chainsaw Man, e i suoi obiettivi verranno rivelati soltanto più tardi nel manga, mentre chi ha visto soltanto la prima stagione dell'anime non sa ancora cosa aspettarsi dalla donna del governo, anche se ha già potuto assaporare un poco del suo potere con il grande massacro dei criminali che stavano rapendo Denji.

Questo cosplay di Makima elegante ma sempre dall'aria oscura riesce a replicare l'aura misteriosa che gira intorno alla donna, vestita semplicemente ma in modo distintivo, con camicia bianca e pantaloni neri. Vi convince il lavoro di Eru-chan? E per sapere altro, bisognerà vedere la seconda stagione di Chainsaw Man.