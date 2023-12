Chainsaw Man: in questo cosplay Makima è elegante ed enigmatica

L'anime di Chaisaw Man è stato un successo sotto ogni punto di vista; nonostante ciò, non è stata ancora confermata una seconda stagione da parte dello Studio MAPPA, la casa d'animazione che si è occupata di dare vita al manga di Tatsuki Fujimoto.

Questa serie è stata elogiata per la sua narrazione non convenzionale, il mondo oscuro e surreale che presenta e per la sua abilità nello sconvolgere le aspettative del pubblico. Tutti questi fattori hanno permesso a Chainsaw Man di entrare a far parte del "Dark Trio", che comprende le opere Jujutsu Kaisen ed Hell's Paradise. Questi tre manga hanno in comune la stessa ambientazione oscura, a tratti spaventosa, e personaggi curati in ogni minimo dettaglio, che li rende degli shonen atipici.

Allo stesso modo, anche i personaggi di Chainsaw Man sono anticonvenzionali e unici. Diverse settimane fa, l'autore Tatsuki Fujimoto ha parlato dei personaggi femminili del suo manga e della sua intenzione a renderli forti e autosufficienti. Infatti, se il protagonista Denji è un ragazzo indubbiamente potente grazie al Diavolo Motosega che gli ha donati i propri poteri, le donne nell'opera hanno una marcia in più. Lo dimostra anche la cosplayer victorialirell.

In questo cosplay di Makima di Chainsaw Man, la ragazza sembra aver preso vita. Questo personaggio ha un ruolo centrale nella storia, e il suo carattere complesso la rende interessante e accattivante. Viene presentata inizialmente come una figura di autorità nella Divisione Pubblica di Sicurezza. Sceglie di supervisionare il protagonista, Denji, e diventa sua intima amica, tanto che il giovane se ne innamora facilmente. Tuttavia, man mano che la storia va avanti, le sue azioni si rivelano progressivamente più oscure e misteriose, ed è difficile comprendere le sue intenzioni. Vi lasciamo con una lista di personaggi che somigliano molto a Makima di Chainsaw Man.