Chainsaw Man: un cosplay di Makima dal fascino angelico e diabolico

Chainsaw Man ormai è sulla bocca di tutti. Già il primo episodio dell'anime di Studio MAPPA aveva lanciato la sua magia sul pubblico, tuttavia gli episodi successivi non sono stati da meno. Nel giro di pochi minuti, gli spettatori hanno fatto la conoscenza di Denji e di molti altri personaggi che fanno parte dell'agenzia governativa anti diavoli.

Al fianco di Denji ci sono Aki e Power, un cacciatore e una diavolessa speciale, con cui condivide la vita quotidiana tra casa e lavoro. Il gruppetto però è agli ordini di una figura che si trova molto più in alto e che sembra avere un potere immenso: Makima. Questa donna è comparsa già nel primo episodio di Chainsaw Man, salvando Denji e portandolo con sé verso la civiltà e il suo nuovo lavoro. Capelli rossi, camicia bianca, cravatta e pantaloni eleganti più, quando serve, una giacca: un abbigliamento molto formale che fa risaltare la sua affiliazione a un'organizzazione governativa.

Fin da subito è sembrata disposta a sporcarsi mani e vestiti senza pensarci due volte, e nel corso degli episodi di Chainsaw Man questo atteggiamento è diventato sempre più chiaro. La dirigente della Pubblica Sicurezza ha manifestato le sue abilità che l'hanno resa a metà tra l'angelico e il diabolico. Ora la vediamo in entrambe le vesti in questo inquietante ma bel cosplay di Makima da Chainsaw Man realizzato da Vell Felice, una cosplayer russa. Lo scatto ovviamente è sempre a tinte rosse, colore iconico del personaggio, con un'aureola spinata che si manifesta mentre la donna ha le mani in posa per una mossa probabilmente dagli effetti terribili. Lo sguardo è sempre ipnotico e affascinante ma anche terrificante per chi osa opporsi a lei.