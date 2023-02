Chainsaw Man: un cosplay di Makima in giacca realizzato da un'italiana

Chainsaw Man segue le vicende di Denji, un giovane che vive di espedienti e deve lavorare come cacciatore di demoni per saldare i suoi debiti. Tuttavia, la sua vita cambia completamente quando incontra Makima, un'esponente del governo che lo recluta nella sua squadra per combattere i diavoli che minacciano il Giappone, in particolar modo il Diavolo Pistola.



Makima è un personaggio misterioso e ambiguo, che nasconde molti segreti e agisce in modo imprevedibile. È il capo dell'agenzia governativa anti-diavoli, ma i suoi motivi e le sue intenzioni non sono mai del tutto chiari. Ha un grande potere e una grande influenza sulla vita dei personaggi principali, ma la sua personalità e le sue azioni spesso suscitano sentimenti contrastanti. Velocemente, è diventata molto popolare tra i fan di Chainsaw Man, portando Makima a essere al centro di tanti cosplay, con molti fan che si vestono come lei durante le fiere di fumetti e gli eventi dedicati ai manga.



Ma non solo, dato che tante cosplayer propongono le proprie foto anche su Instagram, come ha fatto l'italiana Giulia, alias Yayachu. La cosplayer nostrana ha optato per una versione semplice del personaggio, con questo cosplay di Makima in cappotto nero, camicia e cravatta, praticamente vestita in maniera ufficiale per il suo lavoro governativo. Ora che il primo episodio doppiato di Chainsaw Man è disponibile, è possibile ascoltare Makima in italiano. Per chi è già più avanti, invece, si attendono novità per la stagione 2 firmata Studio MAPPA.