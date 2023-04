Chainsaw Man: un cosplay di Makima con impermeabile nero e un'aura rossa letale

Chainsaw Man è un manga scritto e disegnato da Tatsuki Fujimoto, pubblicato su Weekly Shonen Jump di Shueisha tra il 2018 e il 2020, poi trasferita sulla rivista digitale Shonen Jump+ a partire dal 2022, momento che ha dato il via alla seconda parte della storia. La sua popolarità ha permesso a Studio MAPPA di realizzare un ottimo anime.

Chainsaw Man racconta la storia di Denji, un giovane ragazzo che si trasforma in un diavolo dotato di una motosega sulla testa, che si unisce alla squadra di cacciatori di demoni governativi per combattere contro le minacce demoniache. Uno dei personaggi principali della serie è Makima, una donna misteriosa e potente che controlla l'organizzazione governativa di cacciatori di demoni.

Makima è un personaggio enigmatico e complesso che gioca un ruolo importante nella trama di Chainsaw Man. All'apparenza sembra una donna carismatica e attraente, ma dietro la sua facciata gentile si nasconde un'agenda segreta. È infatti una figura molto manipolativa e spietata, disposta a fare qualsiasi cosa per raggiungere i suoi obiettivi, anche a costo della vita degli altri.

Il personaggio di Makima ha suscitato molte reazioni tra i fan di Chainsaw Man. Così come succede ai personaggi del manga di Fujimoto, alcuni la ammirano per la sua abilità strategica e il suo fascino misterioso, mentre altri la considerano una figura fredda e calcolatrice. In ogni caso, il personaggio è una presenza fondamentale nella storia e la sua influenza sulle vicende di Denji e della squadra di cacciatori di demoni è cruciale per lo sviluppo della trama.

In ogni caso, la donna ha molti fan e per questo è stata attirata l'attenzione su questo cosplay di Makima dall'impermeabile nero, realizzato da AGFlower. Sono stati realizzati numerosi cosplay di Makima, sia da parte di cosplayer professionisti che di appassionati. La foto scattata in una stanza rossa raffigura Makima seduta con un impermeabile nero e sotto la classica divisa con camicia, cravatta e pantaloni eleganti. Il cosplay cattura perfettamente l'atmosfera misteriosa e tenebrosa del personaggio, rendendolo un'interpretazione molto fedele e suggestiva. E la donna ora sarà protagonista anche in Dildoman, la parodia porno di Chainsaw Man.