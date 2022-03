Chainsaw Man: un cosplay di Makima incredibile di Daria Khime

L'attesa per l'anime di Chainsaw Man è palpabile. Il manga ha già fatto parlare di sé - in Giappone ha già avuto un successo roboante nonostante l'assenza di un adattamento televisivo - e questo 2022 segnerà anche il momento in cui si parlerà dell'anime, settimana dopo settimana, episodio dopo episodio.

Il trailer di Chainsaw Man ha convinto milioni di spettatori, con coloro che aspettano gli episodi che stanno già immaginando quali siano i protagonisti, che ruolo hanno quei personaggi che giocano in riva al mare o chi sia quella donna dai capelli rossi e lo sguardo ipnotico. Ecco, proprio lei, Makima: la donna dà inizio alla storia di Chainsaw Man convincendo Denji a entrare nella sua divisione governativa, e da lì in poi il protagonista verrà messo davanti a difficoltà quasi insormontabili.

Makima è diventata in fretta l'emblema di Chainsaw Man e del manga, con la sua aria enigmatica e le sue parole criptiche ma contemporaneamente dirette. Il personaggio ha avuto così tanto successo che ormai fioccano ovunque cosplay su Makima. Daria Khime ha indossato parrucca, camicia, pantaloni e cravatta per impersonarla in questa foto.

Non mancano poi i cosplay di Denji, il protagonista della serie, alla ricerca di altro sangue.