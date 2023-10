Chainsaw Man: un cosplay di Makima infermiera in nero non si limiterà a farvi la puntura

Da oltre un anno, Chainsaw Man è entrato nella seconda parte della sua storia. Il manga di Tatsuki Fujimoto ha abbandonato tutto dietro di sé, per raccontare una nuova fase della vita di Denji. Tuttavia, quel momento è ancora lontano per chi guarda solo l'anime di Studio MAPPA, fermo alla prima stagione che ha appena presentato tutti i personaggi.

Chainsaw Man mette al centro della storia Denji, un giovane cacciatore di diavoli che viene resuscitato come uomo motosega dopo essere stato salvato da Pochita, un piccolo diavolo motosega che gli ha donato il proprio cuore, così da non morire entrambi dopo l'assalto del diavolo zombi e dei suoi accoliti. Denji è dotato di una motosega incorporata nel suo corpo, un'arma potente che usa per combattere i demoni e proteggere l'umanità e questo sembra attirare l'attenzione di tanti personaggi, tra cui Makima, che lo prende sotto la propria protezione.

Proprio questa donna misteriosa dai capelli rossi e uno sguardo ipnotico è uno dei motori del lavoro di Denji, impiegato come ammazza diavoli e controllore insieme a Power e Aki. Makima sembra una donna molto potente e non soltanto per una questione di ruolo amministrativo e burocratico, ma anche per un contratto che ha stretto con qualche diavolo o per qualche potere misterioso. Poteri che non mostra praticamente mai, ma intanto è un personaggio che tutti vogliono conoscere meglio.

Completamente diversa da come la si vede nell'anime di Chainsaw Man, ecco un cosplay di Makima infermiera con un vestito nero, mai apparso prima ma spesso proposto dalle cosplayer, come ha fatto Eeelyeee. Invece c'è anche un cosplay di Makima al tempio pronta per spargere sangue.