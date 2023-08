Chainsaw Man: un cosplay di Makima insanguinata vi metterà in catene

Chainsaw Man è un manga oscuramente unico e stimolante creato da Tatsuki Fujimoto. Questa serie segue Denji, un giovane cacciatore di demoni che si fonde con un demone a motosega per sopravvivere, diventando il bizzarro Chainsaw Man. Il manga è noto per il suo stile di disegno distintivo e la sua narrativa avvincente.

Lo Studio MAPPA, rinomato per i suoi adattamenti di successo e che sono cresciuti particolarmente di numero nel corso degli ultimi anni, ha proposto l'anime di Chainsaw Man negli ultimi mesi del 2022. I fan che attendevano con ansia l'interpretazione visiva di questa serie travolgente sono rimasti, quantomeno per la maggior parte, al netto delle tante polemiche ricevute da MAPPA, soddisfatti di come è stata trattata la prima parte della storia.

Denji è il cuore pulsante della trama. Dal momento in cui si trasforma in Chainsaw Man, affronta demoni e minacce soprannaturali mentre lotta per trovare un posto nel mondo, cambiando radicalmente la sua vita. La sua evoluzione, dalle battaglie disperate alla ricerca di senso e identità, rende Denji un protagonista coinvolgente e complesso, e il tutto è dovuto a un certo personaggio, lo stesso che l'ha trovato quasi esanime alla fine del primo episodio dell'anime.

La donna dai capelli rossi che lo salva è Makima, una figura enigmatica che manipola eventi e personaggi secondo un piano oscuro. La sua ambiguità la rende un personaggio criptico del quale è impossibile afferrare la vera natura. Solo chi ha letto il manga sa bene quanto temibile sia questo personaggio e quali siano le sue intenzioni.

Tutto ciò è ancora misterioso in questo cosplay di Makima insanguinata e con le catene pronte per trovare i suoi nuovi servi. Le foto di Kawabarker mostrano una cosplayer ben calata nei panni del personaggio, con espressioni e pose che danno un senso di dominazione come quello del personaggio di Chainsaw Man. In ambito più giocoso, ecco un cosplay di Power con il suo gatto.