Chainsaw Man: un cosplay di Makima in kimono nero sciolto come non l'avete mai vista

Il mondo di Chainsaw Man è identico a quello reale, se non fosse per l'esistenza dei diavoli. Per combatterli, c'è un'agenzia governativa dove naturalmente vestono tutti in maniera distinta. Anche Denji e Power sono obbligati a farlo, ma chi si cala bene in questa veste è colei che dirige il tutto, ovvero Makima.

Makima si veste sempre in modo distinto e particolare, ma mai in maniera troppo seducente o lasciva. La maggior parte del tempo la si vede vestita di tutto punto per il lavoro, con una camicia bianca, una cravatta nera dello stesso colore dei pantaloni e della giacca lunga che di solito porta. Soltanto i capelli rossi le danno colore. In altre versioni, indossa un lungo abito nero ma comunque niente di appariscente.

Rimane in nero anche con questo vestito, presente nello scatto in basso proposto dalla cosplayer Jack Leapp, ma con una particolarità. Infatti in questo cosplay Makima indossa un kimono nero, in parte slacciato, che mostra una piccola parte del corpo. Il kimono quindi è sempre scuro, anche se con qualche dettaglio bianco e rosso che spicca, anche se non in maniera esageratamente vistosa.

Di sicuro è un atteggiamento diverso rispetto alla Makima che si vede nell'anime e nel manga di Chainsaw Man, dato che non è mai stata vista disegnata da Tatsuki Fujimoto in questo modo. Vi piace comunque questa versione della misteriosa donna dai capelli rossi? O preferite un cosplay di Makima classico e insanguinata? Ma cambiando personaggio, c'è anche questo cosplay di Power.