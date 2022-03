Chainsaw Man: un cosplay di Makima che vi metterà in catene

C'è un certo tipo di personaggi che piace a Tatsuki Fujimoto. In Chainsaw Man ce n'è stata una traccia, mentre il suo prossimo manga si concentrerà esclusivamente su questo tema. La femme fatale è presente anche in Chainsaw Man con Makima, la protagonista femminile della serie e personaggio cardine di tutta l'opera.

La prima apparizione di Makima risale al primissimo capitolo di Chainsaw Man, e insieme a Denji e Pochita è stato un personaggio apparso nella copertina su Weekly Shonen Jump per il debutto della serie, sottolineando la sua importanza per la storia. Passo passo, anche se il suo ruolo sembra secondario, inizia a svelare quali sono i suoi piani e qual è il suo contributo alla storia.

Ormai Makima è estremamente rappresentata in rete, con tante cosplayer che decidono di vestire la divisa di questa divisione governativa anti-diavoli e talvolta di aggiungere qualche altro elemento. Il cosplay di Makima realizzato da Melamori infatti aggiunge una catena per aumentare la propria voglia di controllo, mentre in altre foto si fa immortalare anche con alcuni cani, simbolo dell'obbedienza secondo lei.

Cosa ne pensate? Riuscirà a mettere in catene chiunque anche in questa versione? Intanto Fujimoto sta lavorando su Chainsaw Man parte 2 che dovrebbe arrivare nei prossimi mesi.