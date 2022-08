Chainsaw Man: un cosplay di Makima in uno dei suoi momenti più famosi

Il capo dell'operazione che si occupa di contenere i diavoli è Makima. La donna dai capelli rossi che salva Denji da una vita di stenti nel primissimo capitolo è ricca di segreti ma è anche molto potente e influente. Questa influenza ha pervaso tutta la prima parte di Chainsaw Man, ruotata molto intorno a questa figura.

Makima non si mostra sempre e soltanto in ufficio, con la sua solita camicia bianca, la cravatta e i pantaloni neri eleganti. No, in Chainsaw Man ci sono tanti momenti in cui assistiamo a un po' di vita quotidiana e spensierata, con attimi casual e apparentemente privi di pericoli. Anche lì c'è Makima, ma uno degli scenari in cui è ricordata è quello in spiaggia, in una fase culminante per Chainsaw Man.

E lì, in abito nero, si presenta ad Aki e al diavolo angelo con una certa proposta. Evitando di scendere troppo nei dettagli per non fare spoiler, passiamo a questo cosplay di Makima in abito nero in riva alla spiaggia creato da Sailro Scholar. Già nella prima foto del post su Instagram fa risaltare il personaggio in tutta la sua bellezza.

Ma non c'è solo lei: ecco un cosplay di Makima sanguinaria creato da Jolie Jules e un altro cosplay di Makima inquietante nel vicolo di Xenon.