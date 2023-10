Chainsaw Man: un cosplay di Makima in posa al tempio per la sua missione

La storia di Denji non è delle migliori. Il ragazzo è orfano, con una marea di debiti ereditati dal padre, costretto a mettersi in gioco con i criminali per cacciare diavoli pur non avendo alcun potere. E nonostante ciò, viene usato e sfruttato fino all'osso, fino al culmine che lo trasformerà nel Chainsaw Man.

Anche per il gruppo di protagonisti di Chainsaw Man ogni tanto deve esserci una pausa. Era quella pianificata inizialmente da Makima per Denji e i suoi compagni, con il protagonista che poteva finalmente godersi del tempo libero e soprattutto cercare di conquistare la donna. E sarebbe andata così, se non fossero emersi dei casini, i soliti casini che attorniano il diavolo motosega. E se non fosse finita così nell'anime di Chainsaw Man? Ecco un cosplay di Makima al tempio, sempre in uniforme governativa, con i lunghi capelli rossi raccolti in una treccia, camicia bianca e cravatta nera, senza cappotto, e pantaloni scuri, con un'aria solenne.

Certo, in foto non è raffigurato un tempio a Kyoto, quello che era diventato lo scenario del doppio massacro di Makima. La cosplayer ha scelto come location Itsukushima e il suo tempio: l'isola è molto famosa, trovandosi nei pressi di Miyajima, location di uno dei torii più famosi del Giappone, che si trova su una spiaggia sommersa dall'acqua a seconda delle maree. Di certo il colore rosso del tempio di Itsukushima dà ancora più potere a questa foto di Xenon, risaltando con il bianco della camicia e immergendo dentro di sé i capelli rossi della donna che si occupa della sicurezza del Giappone. Vi piace la proposta offerta da questo scatto?

Altrimenti, che ne dite di un cosplay di Makima in kimono nero, pronta a rilassarsi dopo la gita ai templi della zona?