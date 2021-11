Chainsaw Man: un cosplay di Makima e Power splendide infermiere

Ormai Makima e Power hanno intasato la rete. Una delle versioni delle due ragazze di Chainsaw Man disegnate da Tatsuki Fujimoto durante la sua serializzazione su Weekly Shonen Jump ha infatti incantato tutti e, nonostante non si siano ancora viste nell'anime, sono diventate comunque virali.

Togliendo loro i classici abiti governativi con camicia, giacca e cravatta, Fujimoto ha deciso loro di rendere Power e Makima infermiere in una pagina a colori di Chainsaw Man. Con l'aumentare della popolarità del manga, sono aumentati anche i cosplay a tema. Abbiamo visto spesso un cosplay di Makima dominatrice, oppure i cosplay della vivace Power, ora arrivano entrambe nella foto scattata dalle cosplayer Sun e Naiichiru.

La foto vede le due in una sala operatoria, con Makima e Power in cosplay da infermiere. Abito bianco con dettagli rossi, calze e il cappellino con la croce rossa le rende ancora più affascinanti e seducenti. Non mancano poi i singoli dettagli dei personaggi, come i capelli rossi di Makima o le corna di Power che spuntano dalla testa. Le apprezzate di più in questa versione o nel modo in cui sono state viste più spesso in Chainsaw Man?

Intanto potrebbero arrivare novità dall'anime di Chainsaw Man a breve secondo alcuni rumor.