Chainsaw Man: un cosplay di Makima pronta a controllarvi

L'universo di Chainsaw Man è buio e spaventoso: anche un ragazzo solare come Denji si è dovuto adeguare alle difficili condizioni di vita nelle quali il Giappone è immerso dopo l'avvento dei Diavoli. Costretto a cacciare per vivere, la fortuna del protagonista è stata quella di trovare Pochita, ma anche questo non basta per garantirgli una vita felice.

I diavoli sono degli esseri che si cibano delle paure umane e Pochita è il Diavolo Motosega: questi ha un aspetto simile ad un cagnolino e una stazza minuscola, ma è leale e - a suo modo - molto potente. Il povero Denji è riuscito a sconfiggere numerosi demoni grazie al suo aiuto, riuscendo a guadagnarsi da vivere. Allo stesso tempo, Pochita è stato a lungo la sua unica compagnia, fino a quando il diavolo non ha deciso di salvare il suo padrone fondendosi con lui. Da allora, Denji è diventato il potente Uomo Motosega, servitore dell'Ufficiale della Pubblica Sicurezza, che possiamo ammirare nella rivisitazione unica della cosplayer vinnegal_.

Questo cosplay di Makima di Chainsaw Man porta la donna nella vita reale, con l'eleganza e la calma che la contraddistinguono. In quanto Ufficiale della Pubblica Sicurezza, Makima si occupa di eliminare i diavoli dal mondo e può farlo solo grazie ai suoi subordinati, come Denji, Aki e Power - i compagni del protagonista.

Durante la prima stagione di Chainsaw Man, si viene a sapere che Makima è in realtà il potente Diavolo Controllo, uno dei Quattro Cavalieri dell'Apocalisse e, di conseguenza, uno dei diavoli più potenti sulla faccia della terra. La donna è una persona egoista e subdola, pronta a comandare chiunque per i propri ideali, eppure sembra avere anche un lato più sensibile e premuroso, che mostra soprattutto con Denji.

Siete curiosi di scoprire quali sono i demoni più forti e originali dell'anime? Vi lasciamo con la classifica dei migliori diavoli in Chainsaw Man.