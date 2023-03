Chainsaw Man: un cosplay di Makima dallo sguardo che affascina e uccide

Ormai tutti hanno familiarità con Studio MAPPA, uno degli studio di animazione giapponesi che più ha fatto parlare di sé negli ultimi anni. Dopo prodotti come L'Attacco dei Giganti, Jujutsu Kaisen e altri, a fine 2022 ha portato sulle TV giapponesi e su vari servizi streaming anche l'anime di Chainsaw Man.

Questo anime prodotto da Studio MAPPA è basato sull'omonimo manga scritto e disegnato da Tatsuki Fujimoto per Weekly Shonen Jump e ora in corso su Shonen Jump+. La serie segue la vita di Denji, un ragazzo che diventa un cacciatore di diavoli e si allea con Makima, un'agente dell'organizzazione governativa anti-diavoli del Giappone.

L'organizzazione governativa anti-diavoli è il gruppo incaricato di proteggere il paese del Sol Levante dalle minacce di queste creature diaboliche, in particolare quelle più potenti e che terrorizzano i cittadini da anni. L'organizzazione impiega cacciatori di diavoli, persone che utilizzano le loro abilità per sconfiggere i diavoli tramite poteri speciali o molto altro, come i Majin. Makima è l'agente più importante dell'organizzazione, conosciuta per la sua bellezza, intelligenza e abilità di comando. Ha un potere che nell'anime è ancora sconosciuto, nonostante abbia già mostrato la sua brutalità in Chainsaw Man 1x09.

Makima è un personaggio complesso e ambiguo in Chainsaw Man. Inizialmente, sembra essere una figura protettiva e materna per Denji, ma man mano che la serie avanza, questa rappresentazione muta molto. Ha una personalità manipolativa e senza scrupoli, disposta a fare qualsiasi cosa per raggiungere i suoi obiettivi. Nonostante il suo comportamento spietato, Makima ha una forte influenza sui personaggi della serie e sulle loro azioni.

Makima è quindi un personaggio fondamentale in Chainsaw Man e questa complessità e forza hanno attirato molti fan. Per questo in rete le vengono dedicati molti cosplay, come ha fatto la giapponese Romu con questo cosplay perfetto di Makima con uno sguardo ipnotico che fa trasparire anche voglia di uccidere.