Chainsaw Man: un cosplay di Makima somigliantissimo che ha fatto impazzire il Giappone

La popolarità di Chainsaw Man è schizzata alle stelle da quando l'anime è andato in onda. Il manga di Tatsuki Fujimoto era già molto famoso di suo, con un esercito di appassionati che lo dimostrava con teorie, omaggi, fan art e ovviamente anche cosplay. Inutile dire che con l'anime questa concentrazione è aumentata ulteriormente.

Anche se l'anime di Chainsaw Man è ormai finito, in attesa naturalmente di una seconda stagione che è già nei piani della produzione e di Studio MAPPA, la sua energia non si esaurirà velocemente. Ci sono in particolare alcuni personaggi che riescono a essere dei veri e propri trascinatori anche all'esterno dell'anime e del manga. Makima è uno di questi, con la donna che dirige una sezione dell'organizzazione governativa anti diavoli che ha preso più volte vita grazie ad alcune modelle e appassionate molto brave.

Sembra che però in pochissime possano aspirare alla popolarità ottenuta da Mimari, cosplayer giapponese che ha fatto scattare al suo fotografo Tatsu questo scatto che vedete nel tweet in basso. Un cosplay di Makima diventato virale in Giappone e non solo, con oltre 300.000 like, una marea di retweet e citazioni e molto altro ancora. Non è soltanto l'aspetto a essere perfetto, essendo tra l'altro l'abbigliamento del personaggio molto semplice, ma anche il portamento, lo sguardo, l'espressività e l'aura che ha intorno. Insomma, sembra che questo sia il cosplay di Makima perfetto e che tutti i fan dovrebbero ammirare. Cosa ne pensate? Ne avete visti di migliori?

Ovviamente non è l'unica ad averci provato: c'è anche questo cosplay di Makima dove usa le sue tecniche tra l'angelico e il diabolico.