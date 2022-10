Chainsaw Man: un cosplay di Makima, la temibile donna in rosso

Chainsaw Man è finalmente arrivato. Mentre in Giappone gli spettatori si godono la trasmissione in diretta in TV, nel resto del mondo i fan possono guardare gli episodi e scoprire la storia - se non dovessero avere ancora idea del tipo di trama - su Crunchyroll. Il primo episodio di Chainsaw Man è stato un successo.

Tanta qualità da parte di Studio MAPPA che ha saputo intrattenere il pubblico grazie ad animazioni di livello e una regia efficace in ogni momento, senza dimenticare un'ottima opening e una bella ending unica a chiudere l'episodio. Chainsaw Man però è, appunto, soltanto al primo episodio: ci sarà ancora tanta altra carne al fuoco, e ogni boccone sarà molto gustoso.

Chi è già in pari con il manga, pubblicato in Italia da Panini Comics e arrivato all'undicesimo volume che chiude la prima parte, sa già come andrà a finire la storia di Denji nell'ufficio di controllo dei diavoli. Sa ovviamente il destino di tutti i personaggi, anche quello di Makima, l'enigmatica donna dai capelli rossi e dalle intenzioni sconosciute che salva Denji nel primissimo episodio della serie.

