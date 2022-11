Chainsaw Man: un cosplay di Makima che tiene a bada Power, ecco la foto

Ormai l'anime di Chainsaw Man ha presentato i personaggi principali dell'opera di Fujimoto. Ci vorrà ancora tempo per conoscerli bene bene, ma le caratteristiche più importanti di tutti sono già emerse. C'è Denji, voglioso di vivere una vita normale, Aki che vuole compiacere Makima, la donna dai capelli rossi enigmatica e un'irruenta Power.

Denji e Power insieme sono molto giocosi, con la diavoletta con le corna che è sicuramente la più difficile da controllare, visto il suo modo di fare molto infantile e prepotente. Non è detto che Denji e Aki possano tenerla a bada durante questa vita quotidiana insieme che è iniziata recentemente in Chainsaw Man. Potrà farlo Makima?

La donna dell'ufficio di controllo dei diavoli può controllare Denji con una sottile manipolazione sessuale, ma non può fare lo stesso con lei. Ecco perché la risposta forse arriva dal cosplay di Makima e Power realizzato dal duo LikeAssassin e Vellfelis. Nella foto, si vede Power in catene tenuta bene in riga da Makima, con la donna dai capelli rossi addirittura seduta su di lei. Power sembra decisa e obbligata a obbedire, chissà se per paura o se per qualche altro motivo.

Un doppio cosplay di Chainsaw Man che sembra dipingere bene il carattere e il rapporto di questi due personaggi.