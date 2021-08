Chainsaw Man: un cosplay di Makima diventa virale per un certo particolare

Il mondo dei cosplay è ampio e variegato. C'è chi propone i propri personaggi preferiti alle fiere con abiti ed elementi di bassa qualità semplicemente per godersi il momento e chi invece vuole portare il tutto in maniera professionale. Ormai ogni nuovo anime o manga viene colpito da questa passione, e Chainsaw Man è tra questi.

Finora abbiamo visto svariati cosplay a tema Chainsaw Man con Makima e tutti gli altri personaggi, chi portato in un modo e chi in un altro, sfruttando tutte le possibilità previste dal manga e non solo. Succede però che ogni tanto un fan in particolare riesce a portare un travestimento che si distingue per un certo elemento, denotando furbizia e capacità di adattamento.

La fan di Chainsaw Man Miisamahc su Tik Tok ha deciso di portare un cosplay di Makima, la donna enigmatica apparsa fin dal primo capitolo del manga. Alla fonte che trovate in basso è presente il video dove la ragazza si mette in posa con le note del trailer dell'anime di Chainsaw Man, ma si nota subito un certo dettaglio. Mentre gli abiti, con giacca e cravatta, sono riprodotti fedelmente, la cosplayer ha deciso di usare un hijab rosso per riprodurre i capelli di Makima. Il risultato vi ha colpito?

Chi invece usa la fantasia in tutt'altro modo è Lowcostcosplay con le sue realizzazioni di ogni tipo.