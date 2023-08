Chainsaw Man: un cosplay di Power con il suo amato gatto

Siete stati accattivati dalla prima stagione di Chainsaw Man? Studio MAPPA, nonostante i tanti anime a cui sta mettendo la firma nel corso degli ultimi anni, che stanno rendendo molto pesante la produzione, è riuscita a dedicarsi a un progetto sul quale puntava molto. E così, a fine 2022, hanno fatto il loro debutto questi dodici episodi.

Con un buon tasso di sangue e adrenalina, oltre che un bel pizzico di horror e di gore, è stato presentato questo mondo di diavoli che ha portato alla nascita del Chainsaw Man, un ibrido uomo-diavolo creatosi grazie al sacrificio di Pochita, il piccolo diavolo motosega, che ha donato il proprio cuore a Denji, lo sventurato ragazzo protagonista che era stato fatto a fette da un diavolo.

La nuova vita di Denji lo porta a conoscere altre persone, e ovviamente a gettarsi in altri guai a causa della sua immensa sfortuna. Uno dei personaggi cardine della prima stagione è Power, una majin molto egoista, capricciosa, viziata e arrogante che però ha bisogno di aiuto. Il diavolo pipistrello ha infatti rapito Nyako, il gatto di Power e a cui lei tiene molto, e così ha messo a rischio Denji. Tuttavia, le cose si sono risolte per il meglio.

In questo cosplay Power e Nyako sono insieme, finalmente libere dalla paura del diavolo pipistrello. Power, con la maglietta rossa, sembra anche essere pronta per dare il suo premio a Denji. Ovviamente, sia Power che Nyako torneranno a tutta forza con la seconda stagione di Chainsaw Man in preparazione da Studio MAPPA.