Chainsaw Man: questo cosplay di Power vi colpirà per il suo fascino demoniaco

Non sono molti i personaggi inseriti da Tatsuki Fujimoto in Chainsaw Man. Essendo anche un'opera breve - almeno in attesa di Chainsaw Man Parte 2 - il manga non conta su un cast ampio e quindi si deve basare sul carisma e la popolarità di coloro che sono coinvolti. E bisogna dire anche che il gruppo si restringe a ogni saga.

Sono quindi poche le figure sulle quali si impernia tutto, come vi abbiamo descritto nella nostra recensione di Chainsaw Man. Una di queste è Power, un diavolo sangue che ha preso possesso di un cadavere. La ragazza demoniaca risulterà essere uno dei personaggi più riusciti della storia con tutti i suoi difetti e poche virtù, che la rendono simpatica e capricciosa ma anche pericolosa.

La cosplayer italiana Shiro Kitsune ha spesso vestito i panni dei personaggi di Chainsaw Man e ancora una volta ha deciso di dedicarsi a uno di loro, passando proprio a un cosplay di Power con tanto di Pochita al seguito. Nelle foto in basso contenute nei post dall'account Instagram della cosplayer, Power si mette in posa col peluche del diavolo di Denji e poi in posa solitaria mostrando i denti e un sorriso beffardo.

La cosplayer è riuscita a mantenere lo stesso carisma del personaggio di Chainsaw Man, reinterpretandola fedelmente.