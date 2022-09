Chainsaw Man: un cosplay di Power in costume da bagno come nel trailer dell'anime

Si tratta di uno degli anime più attesi. Chainsaw Man parte a ottobre, con Studio MAPPA molto galvanizzato per il progetto e che spera di trasmettere tutta questa passione al pubblico a ogni episodio. Finora si è visto poco, con soltanto due trailer rivelati, uno che ha lasciato tutti a bocca aperta nel 2021 e un altro più recente, nel 2022.

Ricordiamo la prima apparizione in versione animata di Chainsaw Man, con questo ragazzino biondo che osserva, affannato, una porta in un vicolo. La scena poi cambia completamente, passando a scorci di vita quotidiana di un gruppetto che prima è in una stanza tipicamente giapponese a mangiare, poi si sposta sul mare, la musica molto tranquilla ma con una vena triste. Bastano pochi altri secondi per arrivare al fulcro di Chainsaw Man, con tanto sangue, demoni, arti smembrati e tanta tanta adrenalina.

Rimanendo su questi fotogrammi, la cosplayer Ronnie ha pensato di realizzare un cosplay di Power in costume da bagno. La ragazza non ha ripreso fedelmente ciò che Studio MAPPA ha mostrato nel trailer, indossando un semplice bikini rosso, ma accoppiandolo alle corna tipiche della majin, facendo risaltare anche gli occhi e i capelli rosa lunghissimi.

Se non l'avete visto, non perdetevi l'ultimo trailer di Chainsaw Man.