Chainsaw Man: un cosplay di Power nella famosa scena del bagno

Chainsaw Man è una serie scritta e illustrata da Tatsuki Fujimoto, il geniale mangaka che ha portato la prima parte tra il 2018 e il 2020 su Weekly Shonen Jump, mentre ora sta proponendo il prosieguo della storia sulla rivista digitale Shonen Jump+, ripresa nel 2022.

La storia segue le vicende di Denji, un ragazzo che riesce a trasformarsi in un essere metà uomo e metà motosega, grazie al contratto con il suo diavolo Pochita. Denji, insieme ad altri cacciatori di diavoli, combatte contro queste entità e andando alla ricerca in particolare del Diavolo Pistola. Ma ci sono anche alcuni diavoli che combattono dalla parte dei protagonisti di Chainsaw Man.

Bisogna infatti fare una distinzione tra diavoli e Majin, entità molto particolari del mondo di Chainsaw Man. I Majin sono esseri demoniaci provenienti dall'inferno che, dopo essere morti lì ed essersi reincarnati nel mondo degli umani, si impossessano dei cadaveri per sopravvivere. La Majin più famosa della serie è indubbiamente Power, una delle spalle di Denji nella storia.

Power è una ragazza davvero demoniaca nell'atteggiamento: presuntuosa, scostante, superba, irritante, arrogante, egoista e tanto altro ancora. Sa però anche come ringraziare Denji, e infatti tutti ricorderanno una famosa scena del personaggio. Questo cosplay di Power in bagno ricorda proprio quel momento in cui però il protagonista rimase parzialmente deluso.

Il sogno di Denji non si è avverato, ma questo scatto di Power proposto da PAM sicuramente farà più felici i lettori e gli spettatori di Chainsaw Man. Cosa ne pensate di questo cosplay? Oppure preferite questo cosplay di Makima creato da un'italiana?