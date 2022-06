Chainsaw Man: un cosplay di Power fashion nella foto di Uzi

Il protagonista Denji viene reclutato per un lavoro molto speciale: la caccia ai diavoli. Nel mondo di Chainsaw Man, esistono queste creature particolari che provengono dall'oltretomba, ognuna con un potere unico relativo a una delle paure degli esseri umani. L'anime di Chainsaw Man getterà quindi gli spettatori in un mondo con queste creature.

Denji non potrà di certo fare tutto da solo. Una volta giunto a Tokyo, nella grande città verrà introdotto ai suoi compagni di squadra da Makima, la donna dai capelli rossi che l'ha tolto dalla strada nel primo capitolo di Chainsaw Man. Oltre Aki, con cui si sviluppa immediatamente un rapporto di amore-odio, c'è anche la demoniaca Power, una ragazza dai capelli rosa e che ha un atteggiamento molto provocatorio, presuntuoso, arrogante, antipatico, viziato e via dicendo. Questa commistione di aggettivi sul suo carattere la rende uno dei personaggi più riusciti dell'opera.

Uzileks la riprende in questo cosplay di Power da Chainsaw Man in modo molto fashion, con lo stesso abbigliamento che usa nella serie ma indossata in modo molto più sciolto e sbarazzino. C'è anche una Power infermiera insieme a Makima in un altro cosplay molto amato.