Chainsaw Man: un cosplay di Power con il gattino Meowy mentre si rilassa

L'anime di Chainsaw Man sta ufficialmente per tornare, a sorpresa, con un film che adatterà il tanto apprezzato Reze Arc. Denji e i suoi compagni saranno protagonisti di una nuova avventura, ma questa volta il protagonista farà la conoscenza di una ragazza misteriosa: Reze.

Il lungometraggio Chainsaw Man Reze Arc uscirà nell'arco di quest'anno e vedrà Denji a contatto con quella che sarà il suo vero primo amore. Reze è una ragazza dolce e gentile che si trova immediatamente in sintonia con il nostro protagonista, conosciuto per essere estremamente sfortunato nelle relazioni amorose. Nell'attesa del film, osserviamo uno dei personaggi principali della prima stagione in questa rivisitazione originale della cosplayer pupupippacosplay.

In questo cosplay di Power di Chainsaw Man, la diavoletta è ritratta con il suo gattino, Meowy, mentre si sta rilassando a casa. A differenza degli ibridi diavolo-uomo della serie ideata da Tatsuki Fujimoto, questa ragazza è una Majin, ossia un diavolo che ha preso il possesso di un cadavere.

Power non ha i ricordi della persona a cui apparteneva nel corpo di cui ha preso possesso, eppure mantiene una certa umanità: cosa non certo comune nei diavoli come lei. Quando incontra il gatto Meowy, la ragazza riesce a mettere da parte il suo istinto di sopravvivenza, che la porta a cibarsi di tutti gli esseri viventi senza alcuna distinzione, e si affeziona a tal punto da adottarlo e dargli un nome. La relazione fra Power e Meowy in Chainsaw Man è tenera e sincera e rappresenta una pietra miliare all'interno dell'anime.