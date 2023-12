Chainsaw Man: il cosplay di una Power infermiera, pronta a curarvi

Il Jump Festa di quest'anno ha riservato una grande notizia per i fan di Chainsaw Man: la serie anime tornerà presto, ma non con una seconda stagione, come moltissimi immaginavano, bensì con un film dal titolo di Reze Arc. Per l'occasione, è stata pubblicata una key visual con al centro un personaggio inedito: Reze.

Durante l'evento di Shueisha, gli autori di Chainsaw Man hanno rivelato tutti i dettagli sul film Reze Arc. Per la metà del 2024, dunque, vedremo il tanto atteso ritorno di Denji e Pochita. Nell'attesa, possiamo ammirare una rivisitazione originale di uno dei personaggi che hanno spiccato nella prima stagione di Chainsaw Man, realizzata dalla cosplayer chamomile_chami.

Questo cosplay di Power di Chainsaw Man immagina come sarebbe il demone se fosse un'infermiera. Dopotutto, il suo potere legato al sangue potrebbe esserle d'aiuto in questo lavoro. Nel mondo ideato da Tatsuki Fujimoto, invece, le sue abilità rendono Power una talentuosa cacciatrice di diavoli, pur essendo lei stessa una diavoletta.

A differenza dei diavoli e degli ibridi che conosciamo all'interno di Chainsaw Man Power è una Fiend, ossia un demone che ha preso possesso del corpo di un cadavere per continuare a vivere. Nonostante il carattere infantile e avido, Power nasconde un lato gentile e premuroso, soprattutto nei confronti del suo amato gattino domestico Meowy.