Chainsaw Man: un cosplay di Power e Makima infermiere in catene

Ci sono tanti anime che hanno catturato l'occhio nel corso del 2022. Sul finire, c'è stato proprio uno di questi che era particolarmente atteso. Il riferimento è ovviamente a Chainsaw Man, tratto dall'omonima opera di Tatsuki Fujimoto ancora in corso con la seconda parte su Shonen Jump+. I fan dell'anime attendono invece la seconda stagione.

Studio MAPPA non ha dato notizie particolari sul prossimo avvento dell'uomo motosega, anche se i fan al momento sono preoccupati per le prestazioni di Chainsaw Man nell'ambito home video. In ogni caso, i personaggi dell'anime si sono comunque fatti valere diventando molto chiacchierati in rete, tra meme, citazioni, fan art e tanto altro ancora. Non possono mancare in questo contesto le cosplayer, che continuano a produrre contenuti a tema.

E così l'occhio cade su questo cosplay di Power e Makima infermiere, come in una nota pagina a colori disegnata da Tatsuki Fujimoto per il suo manga, pagina che difficilmente vedrà la luce nell'anime, a meno di non essere inserita in una opening o in una ending. In questo caso, è stata aggiunta anche una catena che lega le due donne, con Makima che tiene al guinzaglio una Power poco spaventosa, e anzi desiderosa dell'iniezione. Makima in vestito nero e Power in vestito bianco, cosa ne pensate?

Power è la collega di Denji, sempre irritabile, presuntuosa e capricciosa, mentre Makima è la donna di cui Denji è innamorato ed è a capo dell'organizzazione anti-diavoli: è a conti fatti la personalità più importante apparsa nell'anime. Mentre attendete risposte sul futuro dell'anime, non perdetevi Chainsaw Man doppiato in italiano.