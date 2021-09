Chainsaw Man: un cosplay di Power e Makima vestite da infermiere in queste foto

I personaggi dei manga difficilmente cambiano vestiario nel corso di una serie. Anche per Chainsaw Man è così, dato che la maggior parte delle volte vediamo i protagonisti con abbigliamento formale, principalmente formato da camicia bianca, pantaloni neri, cravatta e giacca per seguire il dress code dell'agenzia di cacciatori di diavoli.

In qualche copertina, pagina a colori o elementi bonus però Tatsuki Fujimoto si è sbizzarrito e ha pensato a qualche altro modo di presentare i propri protagonisti. In particolare, il mangaka di Chainsaw Man ha scelto Makima e Power in una delle sue pagine a colori, travestendole da infermiere. I due personaggi hanno fatto talmente breccia nel cuore degli appassionati che adesso sono nati anche cosplay a tema Chainsaw Man con le due donne in questo outfit.

A mostrarle ai fan in questo modo ci hanno pensato le cosplayer asiatiche Nekoneko e Haruharuka, con la prima nei panni di Makima e la seconda in quelli di Power. Insieme, hanno realizzato un piccolo album di foto in una finta sala operatoria, come si può osservare nelle immagini in basso. Ecco quindi un cosplay di Makima e Power insieme con l'abito da infermiera.

Restano però molto amati i cosplay di Makima classica e Power con tutta la sua simpatia.