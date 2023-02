Chainsaw Man: un cosplay di Power pronta a falciarvi con la sua arte sanguigna

Di sicuro le virtù di Chainsaw Man sono tante, come quelle di proporre personaggi molto sui generis. Già il protagonista Denji è molto diverso dal canonico personaggio principale di uno shonen, a causa della sua condizione di povertà estrema e di voglia di vivere una vita normale. Ovviamente, gli altri personaggi non sono da meno.

Power è uno dei personaggi più interessanti di Chainsaw Man. Si presenta come una giovane donna dai capelli rosati dal carattere estroverso e impertinente, ma non si tratta di un'umana, avendo infatti una condizione che la rende unica rispetto agli altri protagonisti della serie. Power è infatti il Diavolo Sangue che ha preso possesso di un cadavere diventando un majin, e la sua abilità le consente proprio di manipolare il sangue nel proprio corpo per creare armi di vario genere, come la sua iconica falce che usa nelle prime apparizioni.

Nonostante la sua natura demoniaca, si allea con Denji diventandone anche amico, con un rapporto molto complesso che diventa molto profondo a causa di alcuni eventi che scuotono entrambi i personaggi. Power quindi è un personaggio complesso e contraddittorio, che incarna molte delle tematiche fondamentali di Chainsaw Man.

Così Power è riuscita ad accattivarsi alcuni spettatori della serie e quindi ha stimolato la creazione di cosplay a lei dedicati. La cosplayer giapponese Yua ha voluto omaggiarla proponendo al suo pubblico questo cosplay di Power perfetta con la falce rossa e identica a quella disegnata da Tatsuki Fujimoto per una delle copertine del suo manga. Vi ha colpito la fedeltà di questo scatto disponibile in basso?

Avete letto la recensione dell'anime di Chainsaw Man? Non perdetevela, in attesa che Chainsaw Man torni con la seconda stagione.