Chainsaw Man: un cosplay di Power con la scena nel bagno è pronta per Denji

È bastato poco tempo a Chainsaw Man per prendersi i riflettori. L'anime di Studio MAPPA attira ogni genere di spettatori ogni martedì, con i personaggi che riescono sempre, in un modo o nell'altro, a guadagnarsi l'attenzione di chi li guarda all'opera. E la dimostrazione è che Power è apparsa su una rivista giapponese.

Ma non solo, dato che dopo un episodio in particolare, la popolarità della ragazza è salita alle stelle. Chainsaw Man 1x04 ha visto la famosa ricompensa di Denji, che doveva essere data proprio da Power. La palpatina del protagonista è diventata virale e ha contribuito alla creazione di statuette di Power in quella posa. Ovviamente però le cose non si fermano qui.

La cosplayer Seracoss ha pensato bene di riprodurre quella scena. Nella sua foto, Power è seduta con la stessa maglietta arancione con la scritta 76.1, mentre ha uno sguardo magnanimo e si sposta i capelli biondi dal collo per permettere libertà a Denji, mentre le corna rosse in alto sono ben visibili. Questo cosplay di Power in bagno che si prepara alla palpatina fa sicuramente la gioia di molti fan, dato che il post su Instagram è diventato virale, con quasi 35.000 like ricevuti. Cosa ne pensate di questa foto?