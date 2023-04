Chainsaw Man: un cosplay di Power dallo stile particolare e da agente con Pochita

Chainsaw Man è un manga di Tatsuki Fujimoto, pubblicato in Giappone su Weekly Shonen Jump dal 2018 al 2020, momento in cui si è conclusa la prima fase della storia. Il successo è stato strabiliante e per questo è partita subito la produzione di un anime, annunciato per la prima volta in concomitanza con la fine della prima parte nel 2020.

La trama segue Denji, un giovane ragazzo che vive di espedienti e che, grazie alla sua stretta collaborazione con il piccolo Pochita, un diavolo con una motosega al posto del naso, acquisisce una forza sovrumana che gli consente di combattere contro altri diavoli e ibridi umani.

Il mondo di Chainsaw Man è popolato da questi diavoli, creature che incarnano una delle paure umane e che diventano più potenti quanto più è forte la paura in questione. Ci sono però situazioni particolari che portano questi diavoli ad agire in modo diverso dal previsto. C'è infatti differenza tra i diavoli e i majin di Chainsaw Man, e questa differenza è stata resa nota dalla presenza di Power.

Uno dei personaggi più interessanti di Chainsaw Man è Power, una ragazza con i capelli rosa e gli occhi arancioni che si unisce a Denji nella sua battaglia contro i diavoli. Power è un personaggio molto sui generis, è de facto una bambina nel corpo di una ragazza, con un fare molto capriccioso, infantile, prepotente e manesco. È dotata di una forza sovrumana e di una capacità di rigenerazione superiore, che la rendono una combattente temibile, in concomitanza con la sua capacità di manipolare il sangue.

Il cosplay di Power in versione alternativa realizzato da Fer propone un altro punto di vista sul personaggio. Capelli e corna sempre presenti, ma stavolta indossa una semplice maglietta. Ovviamente, la cosplayer ha proposto anche Power nella classica versione governativa, con camicia bianca e cravatta. Quale delle due foto in basso preferite?

Al momento, Denji sta affrontando i suoi traumi nella seconda parte del manga di Chainsaw Man.