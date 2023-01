Chainsaw Man: un cosplay di Power super intelligente con gli occhiali

I personaggi di Chainsaw Man sono abbastanza particolari. Hanno tutti una vena di follia dentro di loro, sottolineato più volte durante la storia da Kishibe e altri cacciatori di diavoli. In fondo, per affrontare creature terribili come i diavoli armati soltanto di qualche arma è effettivamente da folli.

Nonostante abbia dei poteri, Denji deve allenarsi per poter tenere il passo con i diavoli più potenti. Il protagonista di Chainsaw Man finisce proprio, durante la prima stagione dell'anime, in un breve arco narrativo del genere. L'allenamento è supervisionato proprio dal terribile e veterano Kishibe, ma il ragazzo è affiancato da un'altra amica che anche deve imparare a gestire meglio i propri poteri: Power. La ragazza diabolica, amante delle bugie, egocentrica ed egoista, vanitosa e presuntuosa, ma comunque potente, si allena insieme a Denji per cercare di migliorare.

In uno dei frangenti più divertenti della serie, i due indossano gli occhiali per far finta di essere dei geni e migliorare il loro quoziente intellettivo, così da trovare il metodo per abbattere il loro maestro. E diciamo che al loro primo tentativo riescono a fare qualche avanzamento, anche se non abbastanza. Ora Miruqi ha deciso di dare spazio anche a questa versione della diavolessa, in questo cosplay di Power con l'intelligenza alle stelle grazie agli occhiali.

Camicia bianca e cravatta come sempre, ma i capelli biondi sono stati raccolti e Power per l'appunto indossa gli occhiali con montatura rossa, con un gesto che sembra voler sottolineare una parvenza di intelligenza. Vi piace questa versione del personaggio? O preferite il cosplay di Power al bagno?