Chainsaw Man: un cosplay di Quanxi, la cacciatrice più forte

Tatsuki Fujimoto ha fatto attendere oltre due anni, ma alla fine Chainsaw Man parte 2 è arrivato. C'è però ben poco da dire su questa fase che ha presentato sì nuovi personaggi ma deve ancora farli inquadrare bene. Quindi i lettori non possono ancora pensare a quale sarà la parte migliore, se questa nuova oppure la scorsa.

È stata proprio la scorsa ad aver portato Fujimoto tra i mangaka più seguiti. La prima parte di Chainsaw Man è stata adrenalinica, a tratti lacerante e struggente, anche molto filosofica a suo modo. La fase più cruenta e ricca di colpi di scena è stata quella centrale, con l'arrivo dei cacciatori di diavoli da tutto il mondo. Una di queste era Quanxi, la prima cacciatrice di diavoli e pertanto una delle più potenti.

Ex partner di Kishibe, la cacciatrice ha capelli bianchi e porta una benda sull'occhio, dietro la quale si cela il grilletto per attivare il suo potere. Si circonda sempre di alcune majin molto particolari con cui intrattiene anche rapporti carnali. La cosplayer nipponica Yush ha realizzato un ottimo cosplay di Quanxi come si può vedere nel post in basso. Tra spada, sangue e sguardo indagatore, la cacciatrice di diavoli più forte è anche qui pronta per una grande battaglia.