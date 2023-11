Chainsaw Man: un cosplay di Quanxi, la cacciatrice più temuta dai diavoli

Mentre i fan attendono notizie sulla seconda stagione di Chainsaw Man, il manga prosegue con la Seconda Parte. I numeri parlano chiaro: l'opera di Tatsuki Fujimoto è uno dei manga più venduti del 2023, raggiungendo un record che solo pochi titoli possono vantare.

La storia di Chainsaw Man è complessa ma accattivante. Non a caso, è stato eletto come uno dei componenti del Dark Trio dei manga shonen assieme a Jujutsu Kaisen e Hell's Paradise per la sua trama oscura e intrigante. Mentre aspettiamo ulteriori annunci sulla seconda stagione di Chainsaw Man, la cosplayer Vinnegal ci ha regalato una rivisitazione unica del manga.

In questo cosplay della cacciatrice Quanxi, che vi lasciamo in calce alla notizia, il personaggio prende completamente vita. I fan che hanno guardato solo l'anime di Chainsaw Man non hanno ancora potuto vedere questa donna in azione. Al contrario, i lettori l'hanno conosciuta all'inizio del capitolo 54 del manga, durante l'arco narrativo degli Assassini Internazionali.

Quanxi, oltre ad essere la nemica più potente dei diavoli, è a sua volta un demone in quanto Diavolo Balestra e un ibrido uomo-diavolo. Pur non facendo parte dei famosi Quattro Cavalieri dell'Apocalisse, ha una potenza fuori dal comune. La sua abilità nell'utilizzare le spade la rende una minaccia temibile, mentre il suo atteggiamento freddo e senza pietà la rende un'anti-eroina interessante e affascinante.