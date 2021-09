Chainsaw Man: un cosplay di Reze ha fatto boom in rete, le foto della modella Monpink

Ormai Chainsaw Man è un fenomeno: nonostante il manga in pausa e l'anime di Studio MAPPA ancora ben lontano dalla trasmissione in TV, il mondo di Tatsuki Fujimoto è diventato virale in Giappone e fuori. Sicuramente tutto diventerà ancora più virale quando lo studio renderà disponibile al pubblico il proprio adattamento animato.

Intanto il trailer di Chainsaw Man è bastato per far ricreare a tante cosplayer i personaggi nella vita vera. Tra cosplay di Makima e quelli di Power, sicuramente i più famosi tra il pubblico, c'è spazio anche per qualche altro personaggio femminile di rilievo che è riuscito a conquistarsi un po' di spazio. Una delle ragazze più apprezzate di Chainsaw Man è Reze, ex cameriera di un bar che incanta Denji per un breve periodo.

La cosplayer taiwanese Monpink ha deciso di proporre proprio lei sui suoi social, ottenendo un successo esplosivo. Il cosplay di Reze in foto è estremamente realistico e riprende tutte le caratteristiche della ragazza: capelli viola, camicietta bianca e pantaloncino nero, senza dimenticarsi del collare che sta tirando con un dito. Cosa ne dite?

Qualche mese fa, Tatsuki Fujimoto si è concentrato su un altro lavoro, l'acclamato oneshot Look Back.