Chainsaw Man: un cosplay di Reze davvero molto esplosivo

Il manga ha concluso la prima parte del suo racconto diversi anni fa, mentre Tatsuki Fujimoto è alle prese con la strutturazione della seconda fase. Intanto però si avvicina anche l'uscita dell'anime di Chainsaw Man, che è già uno dei più attesi del 2022. Servirà ancora qualche mese per vedere in azione tutti i protagonisti.

Finora il trailer di Chainsaw Man ne ha fatti risaltare ben pochi, principalmente quelli che appaiono nelle primissime saghe della storia. Forse con i successivi trailer, che anticiperanno gli eventi degli archi narrativi successivi, si vedrà qualcosa in più. E a proposito di questi punti che verranno esposti più avanti, c'è un cosplay di Reze da Chainsaw Man che ha fatto il botto in rete.

Reze è una ragazza che compare in un momento chiave della storia e il suo intervento sarà fondamentale per più motivi. Ovviamente senza spoilerare altro, raccomandiamo di visionare il cosplay disponibile in basso soltanto se si è in pari con la storia. Qui si intravede Reze trasformata in diavolo bomba, con una testa a forma di siluro e un corpo coperto soltanto da un grembiule fatto da varie bombe.

Un cosplay a tema Chainsaw Man davvero esplosivo e che cattura la natura intrinseca del personaggio. E anche in questo cosplay di Power si riesce nello stesso scopo.