Chainsaw Man: un cosplay di Reze con un'eleganza esplosiva

Ci sono tanti anime in arrivo nel 2022. I titoli di spessore annunciati negli anni scorsi faranno il loro debutto nei prossimi mesi e tra i più attesi c'è Chainsaw Man. Il manga di Tatsuki Fujimoto, che ha visto la conclusione della prima parte in 11 volumi, sarà ripresentato sul piccolo schermo e in streaming con le animazioni di Studio MAPPA.

Tutto inizia con la storia di Denji e Makima, ma non si ferma tutto con loro. Tatsuki Fujimoto è riuscito a tratteggiare tanti personaggi che hanno dato il loro contributo al doloroso sviluppo di Chainsaw Man. Uno di questi è Reze, una ragazza che Denji incontra sotto la pioggia e con cui intreccia una pericolosa relazione. Nel fandom, Reze ha fatto breccia nel cuore di molti lettori del manga per il suo carattere e modo di fare ma anche per gli obiettivi.

Shirosaki, una cosplayer giapponese, entra nel mondo di Chainsaw Man e con questo cosplay di Reze decide di vestirne i panni con eleganza ma anche con un'esplosività di fondo. Sicuramente riuscirà a colpire non soltanto Denji in questo modo ma anche tutti gli appassionati del manga di Fujimoto e, perché no, anche i futuri spettatori dell'anime.

Non perdetevi la recensione del manga di Chainsaw Man, in attesa della seconda parte della serie.