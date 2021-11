Chainsaw Man: un cosplay di Reze esplosivo della giapponese Saki

Non ci sono soltanto Makima e Power in Chainsaw Man. Il manga di Tatsuki Fujimoto, pur mettendo in mostra queste due donne, ha creato tanti personaggi femminili interessanti e che si sono fatte vedere in più fasi della trama. Reze ne è un esempio, un personaggio fondamentale soprattutto in un arco narrativo.

La ragazza dai capelli viola e il fisico snello ammalia tutti, e lo fa anche con un cosplay preparato dalla giapponese Saki Castle. In cima a un grattacielo, la cosplayer si mette in posa per questo cosplay di Reze da Chainsaw Man, con i capelli viola che brillano e creano un grande contrasto con il celeste del cielo. L'abito scelto è quello che indossa spesso anche nel manga, con una camicetta bianca con un fiocco nero, un pantaloncino a vita alta, calze e stivali. Non manca ovviamente il collare con il gancio che porta al collo, pronto per essere tirato nell'ultima foto di questo set.

Reze fa quasi parte di una sorta di triade di Chainsaw Man insieme alle altre due donne di spicco della serie, dato che gli appassionati si orientano sempre su questo terzetto per scegliere la best girl della serie. Per vedere loro, vi consigliamo il cosplay di Makima pronto a controllarvi e un cosplay di una Power simpatica creato da Alexa Sky.