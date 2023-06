Chainsaw Man: un cosplay di Reze splendida con i fiori allontana le esplosioni

Quella di Chainsaw Man è una storia di diavoli e umani, le cui esistenze si intrecciano loro malgrado, in un mondo che è un continuo circolo tra vita e morte. I diavoli rimangono una grande minaccia per gli umani a causa del loro cibarsi di paure, diventando quindi più forti quanto più vengono temuti.

La prima stagione dell'anime di Chainsaw Man è stata ben accolta, nonostante alcune critiche, e ha presentato questo mondo molto brutale dove il giovane Denji deve cercare di sopravvivere, dopo aver ricevuto il cuore del diavolo motosega Pochita. Tra una missione e l'altra, gli tocca venire squartato, divorato, schiacciato, affettato e tanto altro ancora, sia fisicamente che mentalmente. E gli eventi della serie non si sono di certo conclusi qui.

Ci saranno nuovi personaggi in Chainsaw Man quando proseguirà l'anime, e molti di questi saranno interessanti e importanti. Uno di questi è stato già intravisto nel finale della prima stagione dell'anime, una ragazza dai capelli violacei raccolti in una coda, dal fisico minuto e snello e che, nonostante i pochi secondi di apparizione, ha saputo essere magnetica.

Questo cosplay di Reze con i fiori rappresenta una delle prime fasi del personaggio. La cosplayer Luximity ha deciso di creare una sorta di what if, nel quale non andremo ad addentrarci per evitare spoiler, ma la ragazza ha ricevuto un mazzo di fiori viola in tinta con i suoi capelli. Per il resto, questa versione creata dalla cosplayer è davvero fatta bene, con la camicetta bianca, la gonna e i fiocchi.

