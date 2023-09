Chainsaw Man: un cosplay di Reze dall'aspetto intrigante

Ci sono tanti diavoli in Chainsaw Man, un manga che si fonda proprio su questi esseri che si nutrono della paura umana. Molti si manifestano nel mondo reale portando scompiglio e caos, altri invece si reincarnano in maniera molto diversa. E così si dà vita agli umani in grado di sfoderare i poteri dei diavoli.

Il Chainsaw Man Denji è uno degli esempi più lapalissiani: nato dall'unione del cuore del diavolo Pochita con il ragazzo, è in grado di trasformarsi ogni volta in un essere a metà tra l'umano e la motosega. Ma non è di certo l'unico a poter sfruttare questo potere. Durante la storia del manga e dell'anime, di persone di questo genere ne compaiono parecchie. Di sicuro uno dei più noti agli spettatori è Katana Man, l'uomo capace di trasformarsi evocando spade dal suo corpo. Questo cosplay di Katana Man VS Chainsaw Man ricorda quei momenti di adrenalina.

Ma anche Reze è un altro esempio. La ragazza dai capelli viola che affascina Denji si mostra cordiale e carina, ma il suo carattere vero è completamente diverso, se non addirittura esplosivo. Tuttavia, non è ciò che si vede nel cosplay di Reze disponibile nella foto in basso. La cosplayer eeelyeee ha dato al pubblico la sua versione del personaggio di Chainsaw Man, con i suoi soliti abiti. Gli occhi verdi brillanti e i capelli viola catturano, ma anche il vestito bianco con il fiocco e la gonna corta, che le danno un aspetto pulito ma anche maturo e seducente. Vi piace, o preferite questo cosplay di Makima in kimono nero?