Chainsaw Man: un cosplay del War Devil con la sua arma sadica e disturbante

Le battaglie sanguinarie di Denji sono al centro anche della seconda parte di Chainsaw Man, il manga di Tatsuki Fujimoto che è ripreso dopo diversi anni di pausa. Il protagonista si è mostrato spesso anche nelle pagine dei nuovi volumi, tuttavia il ruolo è stato conteso da un personaggio inedito, la giovane Asa Mitaka.

Coetanea di Denji, è stata lei ad aprire la parte 2 di Chainsaw Man, con alcuni capitoli completamente dedicati alla sua situazione. Orfana, solitaria, apatica, incapace di relazionarsi con gli altri, si ritrova in mezzo a una serie di situazioni che la portano sull'orlo della morte. Soltanto l'intervento del Diavolo Guerra la riporta in vita, con una scena pazzesca e in pieno stile Fujimoto.

Yoru, questo il nome che si dà il diavolo una volta impossessatosi di parte del corpo della studentessa, mostra immediatamente tutto il suo valore sfruttando il proprio potere, quello di trasformare in arma le cose a cui è affezionata e le cose o persone che si affezionano a lei, e quanto più forte è il legame più potente è l'arma. Un vero e proprio diavolo della guerra che spesso è sadico e cattivo.

Questo cosplay del Diavolo Guerra di Chainsaw Man mostra Yoru alla sua prima apparizione, con le cicatrici sul volto, gli occhi brillanti e, soprattutto, la sua arma ricavata dalla spina dorsale del suo professore. Per il resto, l'aspetto è lo stesso di Asa Mitaka, cioè quello di una ragazza giovane con i capelli neri lunghi e l'uniforme scolastica nera con camicia bianca. Preferite la versione più tranquilla o questa pronta per la battaglia?