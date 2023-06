Chainsaw Man: un cosplay del War Devil da copertina del manga

Chainsaw Man è un manga scritto e disegnato da Tatsuki Fujimoto, pubblicato su Weekly Shonen Jump tra il 2018 e il 2020. Due anni di pubblicazione che hanno consentito all'autore di chiudere la prima parte del manga, che segue le avventure di Denji, un giovane ragazzo che diventa un cacciatore di demoni.

Dopo essere stato posseduto da Pochita, il diavolo motosega, diventerà il Chainsaw Man, una creatura metà uomo e metà motosega. Una delle caratteristiche distintive di "Chainsaw Man" sono proprio i suoi diavoli, sono esseri sovrannaturali che vivono nel mondo degli umani e si cibano di loro, sostenendosi con le loro paure. Possono essere evocati dai cacciatori di demoni tramite un contratto, in cui il cacciatore concede al diavolo il permesso di possederlo in cambio dei suoi poteri. Ogni diavolo ha una forma unica e possiede abilità e caratteristiche speciali.

Uno dei diavoli più riconoscibili nella serie è il protagonista stesso, Chainsaw Man. Tuttavia, come detto prima, il manga sta proseguendo con una seconda parte, con un'altra protagonista molto importante che ha fatto il patto con un altro diavolo. La copertina di Chainsaw Man volume 12 ha presentato al pubblico Yoru il War Devil, alias il Diavolo Guerra. Questo demonio proveniente dall'inferno cattura in parte il corpo della giovane Asa e insieme saranno coinvolte in una dura coesistenza nel mondo umano.

Aka Purin ha omaggiato la nuova protagonista di Chainsaw Man con questo cosplay del Diavolo Guerra proprio come nella copertina del manga: stessa posa, stessi abiti e stesse cicatrici, la cosplayer ha catturato perfettamente l'essenza del personaggio disegnato da Fujimoto.