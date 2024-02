Chainsaw Man: un cosplay di Yoru, il temibile Diavolo Guerra

La Seconda Parte di Chainsaw Man ha introdotto al pubblico il personaggio di Yoru, il temibile Diavolo Guerra e uno dei demoni più potenti presenti all'interno del mondo in cui vive Denji. Al protagonista che tutti noi conosciamo si affianca la giovane studentessa Asa Mitaka, che condivide una relazione sorprendente con il nuovo diavolo.

E' difficile comprendere la relazione che c'è tra Asa e Yoru in Chainsaw Man: se da un lato sembrano due facce della stessa medaglia, che condividono lo stesso corpo ma con menti diverse, dall'altro sembrano due identità distinte e separate. Se la prima è un individuo riservato, in cerca di pace e tranquillità, il diavolo guerra ha una natura oscura e pericolosa, abilissimo nel combattimento e capace di affrontare avversari temibili con una freddezza spaventosa. Osserviamo quest'ultimo nella rivisitazione originale della cosplayer buffmiffy.

In questo cosplay di Yoru da Chainsaw Man, il demone è ritratta in una delle pose più iconiche tratte dal manga dell'autore Tatsuki Fujimoto. Nonostante la sua natura imprevedibile, dimostra di essere da parte di Asa e degli uomini, ma spesso spinge la ragazza ad essere più brutale e spietata e talvolta non comprende i sentimenti umani, come l'amore e l'affetto da cui è invece animata Mitaka.

Fiduciosa delle proprie abilità e orgogliosa, Yoru sa bene di essere un portento e reputa ogni avversario un semplice "riscaldamento". Tuttavia, ha piena coscienza dei propri limiti e riconosce quando deve fare un passo indietro, dimostrando di saper far emergere anche il suo lato più risoluto.

Vi siete mai chiesti come potrebbe apparire Yoru nell'anime di Chainsaw Man? Un fan l'ha fatto e ha ricreato il Diavolo Guerra in suo formato animato.