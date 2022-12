Chainsaw Man: un cosplayer di Denji sfila e scivola dal palco: il video è virale

A volte capita di diventare virali o di farsi conoscere per motivi diversi da quelli iniziali. Lo sa bene un appassionato di Chainsaw Man che, nei panni di Denji per un evento cosplayer, si è trovato vittima di una gaffe che ha fatto il giro del mondo grazie ad una ripresa amatoriale.

L'anime di Chainsaw Man ha appena introdotto uno dei diavoli più attesi, episodio che ha portato con sé tra l'altro una delle prime grandi morti della serie. Nel frattempo, il mondo sta omaggiando la distribuzione dell'adattamento televisivo attraverso speciali manifestazioni ed iniziative, l'ultima delle quali accorse in Indonesia.

Nei giorni passati si è tenuto in Indonesia un evento cosplay dove un paio di cosplayer hanno sfilato lunga una passerella per conquistare il titolo di miglior outift della manifestazione. Uno di questi, vestito nientedimeno che da Denji, è stato ripreso mentre scorre la passerella a passo spedito per poi cadere da un metro d'altezza improvvisamente davanti agli occhi del pubblico. Il cosplyarer, infatti, indossava una maschera che gli copriva gli occhi privandolo così di una visione d'insieme del palco, una piccola gaffe che comunque ha fatto il giro dei social. A tal proposito, potete recuperare un breve estratto del video in calce alla notizia.