Chainsaw Man: un cosplayer diventa virale spiegando l'assurdo funzionamento del costume

Chainsaw Man è uno degli anime più attesi del 2021, e nel corso degli ultimi mesi in rete hanno iniziato a circolare migliaia di cosplay dedicati ai personaggi della serie. Ma come funziona esattamente il costume del protagonista? È possibile vedere attraverso la maschera? Il cosplayer artb0i ha risposto a questa domanda con un simpatico video.

In calce potete dare un'occhiata alla clip condivisa su TikTok, in cui il venticinquenne risponde alle domande dei fan inerenti il funzionamento della maschera. Il video mostra una sessione di shooting realizzata insieme alla propria fidanzata, in cui il ragazzo corre in cerchio senza capire dove si trova. La maschera di Chainsaw Man, infatti, non ha buchi negli occhi né altri spiragli che consentono di dare un'occhiata all'esterno, e per muoversi i cosplayer devono sfruttare al meglio il piccolo lo spazio tra i denti a punta.

Chainsaw Man è diventato un personaggio iconico proprio a causa del suo terrificante aspetto, e ovviamente l'autore Tatsuki Fujimoto non ha pensato alle difficoltà dei cosplayer durante la fase di character design. Fortunatamente difficoltà simili sono legate al solo personaggio di Denji, visto che per quanto riguarda Power o Makima abbiamo assistito a cosplay fedeli e davvero spettacolari.

Il manga di Chainsaw Man è attualmente e tornerà tra 2021 e 2022 con la seconda parte di storia. L'anime è in produzione presso Studio MAPPA, e dovrebbe debuttare questo autunno.