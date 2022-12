Chainsaw Man crea sdegno nelle mamme giapponesi: la polemica sull'anime

Chainsaw Man è uno degli anime più seguiti di questa stagione autunnale, nonché uno dei più attesi dell'anno. L'adattamento dell'opera di Tatsuki Fujimoto sta facendo registrare ascolti incredibili, anche se sono numerose le polemiche attorno alla produzione di Studio MAPPA.

A poche ore dall'uscita del decimo episodio di Chainsaw Man, l'anime viene travolto da una nuova polemica. La questione si è aperta a causa di un commento postato dall'utente Twitter @m_hariqmaharita, una mamma giapponese con un figlio minorenne. La donna ha lamentato il fatto che gli amici di suoi figlio guardassero Chainsaw Man nonostante la serie sia destinata esclusivamente agli adolescenti di età superiore a 16 anni.

La mamma in questione ha accusato la serie e i genitori che permettono ai loro figli minorenni di guardarla. L'anime di Chainsaw Man, classificato come 16+, non solo è brutale, ma il protagonista lotta unicamente per il corpo femminile.

Il post della donna ha raccolto numerosi consensi, con tante altre mamme che hanno rincarato il carico con frasi come "saresti scioccata se lo vedessi, è erotico e grottesco", oppure "i bambini dovrebbero guardare Spy x Family".

Tuttavia, altrettanti si sono rivelati i commenti che danno contro alle parole dell'autrice del post. In Giappone l'anime di Chainsaw Man è infatti trasmesso in una fascia oraria protetta, a mezzanotte circa, e i bambini non dovrebbero essere svegli a quell'ora. La colpa sarebbe dunque da imputare alla mamma stessa, secondo alcune opinioni. Per altri, Chainsaw Man non è poi tanto diverso da Hokuto no Ken o Dragon Ball, che negli anni Ottanta e Novanta non destavano tanto scandalo. Pur guardando le avventure di Denji e dei cacciatori di diavoli, i bambini giapponesi cresceranno come dei bravi ragazzi. Voi cosa ne pensate della questione?