Chainsaw Man: il creatore parla dei personaggi femminili del suo manga

Il manga di Chainsaw Man sta affrontando un nuovo arco narrativo e molto presto, com'è stato rivelato da Nayuta, vedremo il debutto del Diavolo Morte, il più forte dei Quattro Cavalieri dell'Apocalisse e anche il diavolo più potente in circolazione.

Il capitolo 146 ha rivelato l'identità del diavolo più potente di Chainsaw Man e, ovviamente, chi poteva essere se non il Diavolo Morte. Questo essere si ciba della paura intrinseca di tutti gli esseri umani nei confronti della morte. Com'è stato rivelato da Nayuta in Chainsaw Man, questo diavolo è anche lei una donna, ciò significa che i Quattro Cavalieri dell'Apocalisse sono tutte dei personaggi femminili.

Ciò che a molti fan della serie sarà sfuggito è che il creatore dell'opera, Tatsuki Fujimoto, aveva già detto implicitamente della sua intenzione di rendere i quattro diavoli più potenti di Chainsaw Man delle donne.

In un'intervista tenuta da Hiroaki Samura, il creatore di Blade of the Immortal, aveva rivelato l'amore che prova verso le donne: "Mi piacciono le donne intraprendenti, ma anche le donne prepotenti e irrazionali", ha condiviso l'artista.

Alché, all'affermazione di Samura in cui ha rivelato che, secondo il suo parere, "le donne che sono mentalmente superiori agli uomini", Fujimoto ha risposto: "Esatto, e vorrei che le donne avessero posizioni più elevate rispetto agli uomini".

In effetti, le donne che compongono i Quattro Cavalieri dell'Apocalisse sono così potenti che dire "forti" è riduttivo. Precedentemente, Makima era temibilissima come Diavolo Controllo e adesso Nayuta non è da meno. Allo stesso tempo, il Diavolo Carestia Famine ha rivelato il suo piano per sconfiggere il Diavolo Morte e ha dimostrato di essere anche pragmatica e intelligente, allo stesso modo Yoru come Diavolo Guerra.