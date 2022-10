Chainsaw Man cresce ancora: il manga ha raggiunto le 16milioni di copie in circolazione

Finalmente siamo arrivati ad ottobre, il mese in cui è previsto il debutto dell'anime di Chainsaw Man. Da mesi, infatti, i fan del manga di Tatsuki Fujimoto attendevano l'adattamento televisivo che, inevitabilmente, farà crescere ulteriormente le vendite della controparte cartacea.

Solo qualche mese fa, infatti, Chainsaw Man festeggiava le 15 milioni di copie in circolazione, un numero piuttosto elevato se consideriamo che si tratta di un manga piuttosto breve per essere un titolo di successo di Weekly Shonen Jump. Non c'è dunque da stupirsi se gli ultimi report, aggiornati a settembre, parlano di una crescita di un ulteriore milione in termini di vendite.

E a rendere il tutto più interessante è che questi dati sono forti del semplice talento di Tatsuki Fujimoto visto che l'anime non ha ancora compiuto effettivamente il suo debutto. Possiamo infatti sbilanciarci per ribadire che nelle prossime settimane questi numeri si moltiplicheranno sulla scia del successo dell'anime che, alla luce del comparto tecnico mostrato da Studio MAPPA, sembra praticamente assicurato. In ultimo è doveroso ricordare che lo stesso autore è recentemente tornato a lavorare alla serie con la seconda parte del manga attualmente distribuito su Manga Plus.

E voi, invece, cosa ne pensate delle vendite di Chainsaw Man aggiornate, ve lo aspettavate? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro riservato appositamente in fondo alla pagina