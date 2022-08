Chainsaw Man: crescita da record nelle vendite per il manga di Fujimoto

Il ritorno del manga di Chainsaw Man con la seconda parte, e le continue novità riguardo la trasposizione animata ad opera dello studio MAPPA, mostratasi in un nuovo elettrizzante trailer, hanno portato ad un significativo incremento delle vendite del manga di Tatsuki Fujimoto, che ha da poco raggiunto un importante traguardo a livello mondiale.

Mentre i nuovi capitoli continuano ad essere primi tra i più letti sulla piattaforma MangaPlus, i primi undici volumi della storia hanno raggiunto la soglia dei 15 milioni di copie distribuite in tutto il mondo. Un risultato sorprendente, considerata la brevità della serie finora, e che designa nuovamente Fujimoto come uno dei mangaka più seguiti e apprezzati degli ultimi anni, grazie anche ai racconti one-shot Goodbye Eri e Look Back.

A sorprendere è anche l’esplosiva crescita delle vendite registrata nell’ultimo mese, corrispondente a ben 2 milioni di copie in più rispetto a giugno 2022. Il report su tali dati è stato condiviso dall’utente @gaak_fr nel post che potete vedere in fondo alla pagina. Diteci cosa ne pensate di questo incredibile traguardo raggiunto da Tatsuki Fujimoto nella sezione commenti.

Per concludere ricordiamo che il manga di Chainsaw Man è attualmente in pausa, e vi lasciamo ad un fantastico cosplay della cacciatrice Quanxi.