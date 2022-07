Chainsaw Man: un debutto esplosivo per la seconda parte del manga

La seconda parte del manga di Chainsaw Man è ufficialmente iniziata con la pubblicazione del capitolo 98 sull’applicazione Shonen Jump+ in Giappone, e Manga Plus da noi. In meno di 24 ore dalla pubblicazione il ritorno di Fujimoto ha registrato delle cifre stratosferiche, diventando uno dei capitoli attualmente più letti sulla piattaforma.

Sebbene molti si aspettassero sin da subito un ritorno di Denji, e l’entrata del ragazzo nell’ambiente liceale, così come era stato preannunciato negli scorsi mesi, il primo contatto col personaggio di Asa Mikata si sta rivelando piuttosto seguito. Infatti, stando a quanto riportato nel post di @shonenleaks, rivelatosi più volte affidabile, solo in Giappone il capitolo in questione sarebbe stato visualizzato, e quindi letto, da più 2.5 milioni di utenti singoli.

Un risultato impressionante, considerando anche che è stato pubblicato solo alle 17 di ieri, 12 luglio 2022, e che anche in Europa e nel mondo occidentale, stando ai dati specificati sull’applicazione e sul sito Manga Plus, risulta attualmente terzo con 420mila visualizzazioni, dopo ONE PIECE e Spy x Family, minacciando anche di superare quest’ultima con poco meno di 15mila visualizzazioni di differenza. Un successo impressionante, che dimostra quanto la community sia legata alla cruenta opera di Fujimoto, uno degli autori più sorprendenti degli ultimi anni.

